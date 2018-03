28. 9. 2015 |Eva Kézrová |Zprávy z domova

Co se v mládí naučíš, to tě ve stáří může zabít. I tak by se dalo parafrázovat známé pořekadlo z pohledu cyklistů. Právě starší lidé totiž nejčastěji jezdí bez přilby a pády z kola pak pro ně bývají fatální. Problém je v tom, že v jejich dětství se cyklistické přilby nepoužívaly.