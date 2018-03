20. 1. 2014 |Martin Křížek, Kateřina Prachařová |Vesmír

Evropská sonda Rosetta, která míří ke kometě Čurjumov-Gerasimenko, se dnes po 957 dnech probudila z úsporného režimu. Oznámila to Evropská kosmická agentura, která musela na potvrzení počkat až do večera, protože signál potřebuje k překonání vzdálenosti mezi sondou a Zemí několik hodin. Vědci poslali sondu do vesmíru před 10 lety. Teď ji čeká závěrečná a nejdůležitější fáze její mise. Chystá se vůbec poprvé přistát na některé z komet sluneční soustavy.