Kometa Brno

30. 3. 2017 |Nikola Šrámková |Hokej

Hradec Králové vstoupil do druhého utkání semifinálové série s Brnem lépe a díky vítězství 3:0 dokázal srovnat stav série na 1:1. Hradec odskočil do dvoubrankového vedení během 65 sekund, a to v početní převaze. Po brankáři Marku Čiliakovi si tak připsal nulu v play-off i Patrik Rybár.