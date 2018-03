27. 1. 2011 |Michal Šenk, Jan Bumba |Zprávy z domova

Kdo potká v těchto dnech kominíka, měl by nejen chytnout knoflík na kabátě, ale také sáhnout hlouběji do peněženky. Kominické služby podražily a zároveň jich asi bude potřeba více než dřív. Děje se tak kvůli takzvané komínové vyhlášce, která nařizuje, aby majitel domu, kde se topí tuhými palivy nebo plynem, nechal jednou ročně zkontrolovat roury a komíny. A to v každém bytě.