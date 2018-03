22. 4. 2016 |Jan Kaliba, Jakub Knoll |Fotbal

Bývalý šéf českého školství Marcel Chládek v čele ligové komise rozhodčích. Tahle v posledních hodinách populární myšlenka je podle informací Českého rozhlasu scestná, popřel to i šéf Fotbalové asociace Miroslav Pelta. Každopádně právě teď hoří zákulisní boj o to, kdo bude v nových podmínkách samostatné ligy od příští sezony fotbalovým rozhodčím velet. Je to zároveň i přetahovaná o vliv v českém fotbale.