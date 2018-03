kompenzace

16. 3. 2016 |Václav Rokyta |Zprávy z domova

Stát chce odškodnit zemědělce za loňské ztráty způsobené tropickými teplotami. Kolik peněz by přesně měli dostat, projedná dnes vláda. Ministerstvo zemědělství navrhuje rozdělit jeden a čtvrt miliardy korun. Podle farmářů to sice ztráty z loňska zmírní, nenahradí to ale výpadek z letošního roku. Pole jsou totiž stále suchá.