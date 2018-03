komplikace

1. 4. 2013 |Pavel Sedláček, Martin Karlík, Veronika Neprašová, Stanislav Janalík, krw, Vojtěch Kouřímský |Zprávy z domova

I během dnešního dne by mělo na řadě míst České republiky sněžit, ne však už tak silně, jako tomu bylo včera. Podle meteorologů má sněžení v noci ustávat, během celého dne by mělo napadnout do 5 centimetrů nového sněhu. Na většině České republiky má být zataženo, v jižní polovině území bude místy přechodně polojasno.