komunistický režim

19. 8. 2013 |Marína Dvořáková, Veronika Neprašová |Historie

Byla to jedna z nejpropracovanějších a nejdokonalejších blamáží komunistického režimu. Do pasti akce Kámen, jak znělo její krycí jméno, se chytila řada Čechoslováků, kteří z nastupující stalinské diktatury konce 40. let chtěli uprchnout do svobody. Policie nyní obvinila jednoho z jejích hlavních strůjců.