14. 4. 2013 |Magdaléna Medková |Regiony

Černý Most často Pražané vnímají jako panelové sídliště obklopené nákupními centry. Kulturu by tu hledal jen málokdo, mladí lidé za ni většinou míří do centra Prahy. Od září by se ale situace mohla změnit. Místo staré kotelny a autoservisu v ulici Bryksova, který je přilehlý k oblíbenému skateparku, má totiž vzniknout nové kreativní a komunitní centrum nazvané Plechárna.