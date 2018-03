9. 10. 2016 |Jakub Knoll |Ostatní sporty

Vítězem 126. ročníku Velké pardubické se stal kůň Charme Look s žokejem Janem Faltejskem v sedle, který tak navázal na své triumfy z let 2012-2014. Devítiletý valach Charme Look, svěřenec trenérky Martiny Růžičkové, se v popředí závodu držel po celou dostihu a v závěru si s přehledem doběhl pro vítězství o několik délek.