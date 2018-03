16. 10. 2015 | ČTK, Marie Horňáková |Zprávy z domova

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiří Lang v polovině listopadu ve funkci po 11 letech skončí. Na svém webu to píše týdeník Respekt. Podle jeho informací už odchod projednala Bezpečnostní rada státu. Ještě předtím by měl být Lang povýšen do druhé generálské hodnosti. Zatím není jasné, kdo ho v čele BIS nahradí.