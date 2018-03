konec kariéry

19. 8. 2016 | ČTK, Jan Suchan, Nikola Šrámková |LOH 2016 Rio de Janeiro

Ruská tyčkařka Jelena Isinbajevová ukončila kariéru. Dvojnásobná olympijská šampionka a světová rekordmanka to oznámila při dnešní tiskové konferenci v dějišti olympijských her Riu de Janeiru, kde kvůli dopingovému skandálu v Rusku nesměla startovat. Čtyřiatřicetiletá Isinbajevová byla ve čtvrtek v Riu zvolena do komise sportovců. Isinbajevová vyhrála OH v Aténách a Pekingu, před čtyřmi lety byla bronzová. Je také trojnásobnou mistryní světa.