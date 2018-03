9. 5. 2011 |Martin Pokorný |Regiony

Usmažíte například řízky a pak si říkáte, kam s použitým olejem. Někteří ho slijí do PET láhve a tu pak vyhodí do odpadků. Někteří ho nalijí do dřezu či do WC, což ale působí velké problémy v kanalizaci. V jižních Čechách se proto rozhodli jít na to jinak.