Pchjongjang| 12. 1.

"Severokorejci své touhy dlouho potlačovali. Ale teď chtějí to, co 'frčí'." A co to je? Víc módní krásy, víc odhalené kůže, víc trendů ze zahraničí. A kvůli životu v totalitě také víc jedinečnosti.