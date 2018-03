korupční aféra

17. 6. 2013 |Ondřej Houska, Tomáš S. Šťástka |Zprávy ze světa

Do vyšetřování korupčního skandálu v české politice se může vložit Brusel. Řekl to mluvčí Evropské komise Olivier Bailly. Komise by se podle něj případem začala zabývat, pokud by se ukázalo, že se podezření z korupce týkají i peněz z evropských fondů.