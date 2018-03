24. 1. 2012 |Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Česká basketbalistka Hana Horáková odchází z ruského Jekatěrinburgu do konce sezony na hostování do Košic. O změnu stála sama hráčka poté, co se po zranění nedostala zpátky do základní sestavy ruského velkoklubu, který navíc na začátku letošního roku získal americkou rozehrávačku Sue Birdovou. Informaci přinesl server Eurobasket.com.