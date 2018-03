23. 2. 2015 |Hana Mikulincová |Regiony

Pořídit kotelnu do školy většinou není problém. Ne tak v zadlužené Lipnici nad Sázavou na Vysočině. Do obrovské dluhové pasti obec zřejmě dostal její bývalý starosta, který za to stojí před soudem. Jeho nástupcům se po čtyřech letech nakonec podařilo najít cestu ven. Jako první to poznají děti, kterým bude ve třídách konečně teplo.