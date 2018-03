3. 8. 2015 |Tomáš Mařas |Regiony

Z bývalého areálu českolipského koupaliště v Dubici je už několik let pouze odpočinková zóna. Voda je plná sinic i dalších mikroorganismů a nevhodná ke koupání. Přesto lidé v teplých dnech do areálu chodí plavat. To jim ale může způsobit zdravotní komplikace, jako jsou střevní problémy.