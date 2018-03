3. 3. 2016 |Tomáš Bystrý, Maňourová Anna |Zprávy z domova

Kožešinové farmy by v Česku mohly skončit. Dvacítka poslanců napříč sněmovními stranami totiž předloží návrh, který by od příštího roku nedovoloval zakládat nové podniky. O rok později by se pak musely zavřít i stávající farmy, kterých je teď v Česku devět.