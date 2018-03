3. 10. 2015 |Zuzana Švejdová |Zprávy z domova

Krabička cigaret od příštího roku podraží o tři až čtyři koruny. Dohodli se na tom poslanci. Do státní kasy by tak mohly přibýt více než 3 miliardy korun. Kuřáky to ale od nákupu cigaret zřejmě neodradí.