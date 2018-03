17. 4. 2013 |Věra Masopustová |Zprávy z domova

Vyšší tresty za krácení daně by měla přinést novela trestního zákoníku, kterou dnes projednají členové vlády. Nově by pak mělo být krácení daně trestné i ve stadiu pokusu. Ministerstvo spravedlnosti si od návrhu slibuje efektivnější postih těchto skutků, a to i v oblasti černého trhu s lihovinami nebo cigaretami.