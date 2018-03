7. 10. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Češi v pátek a v sobotu zvolí své zástupce do krajských zastupitelstev a do Senátu. Krajské volby se konají ve všech krajích Česka s výjimkou Prahy, volí se také v 27 senátních obvodech. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb se koná v pátek 14. a v sobotu 15. října ve stejných časech.