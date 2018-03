31. 8. 2016 | ČTK |Ekonomika

Ostravský krajský soud poslal Vítkovice Envi do úpadku. Firma vyrábí nádrže, zaměstnává 100 lidí a dluží 155 milionů korun. Jde o dceřinou společnost firmy Vítkovice Power Engineering, která už v úpadku je. Soud povolil řešení úpadku Vítkovice Envi reorganizací, jak o to firma požádala. ČTK to dnes řekla mluvčí krajského soudu Lucie Olšarová.