27. 11. 2015 | ČRo, Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Patnáct let vězení a pětiletý zákaz obchodování. To je trest, který Městský soud v Praze uložil uprchlému podnikateli Radovanovi Krejčířovi za pokus o tunelování státního podniku Čepro. Jako hlava zločinecké skupiny se měl dopustit pokusu o podvod, padělání peněz a přípravy vraždy. Soudkyně podnikatele odsoudila úhrnným trestem, do kterého spadají i předchozí verdikty. Vyhověla tak žalobci, který navrhoval trest na horní hranici sazby. Rozsudek není pravomocný.