kriminalita

1. 4. 2017 | ČTK, Barbora Valášková |Zprávy z domova

Policie i soudy mají nově jednat se seniory se zvláštním ohledem. Podle zákona teď patří mezi zvlášť zranitelné oběti trestných činů. Doteď do této skupiny spadaly jen děti do 18 let. Senioři tak dostanou právo na to, aby je vyslýchali jen jednou a nemuseli se v trestním řízení setkat s těmi, kdo jim ublížil.