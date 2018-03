Kristýna Plíšková

Flushing Meadows/USA| 31. 8. 2017 |ČTK, jap, jpa |Tenis

Tenistka Petra Kvitová postoupila už do třetího kola grandslamového US Open. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu zdolala ve druhém kole v New Yorku Alizé Cornetovou suverénně 6:1 a 6:2.