Praha| 9. 2. |ČTK |Zprávy z domova

Prezident podle místopředsedy KDU-ČSL Jurečky nepřímo rezignoval na to, aby v Česku byla většinová koaliční vláda. Jurečka to řekl s odkazem na to, že Zeman ustoupil od svého požadavku na 101 hlasů.