2. 11. 2015 |Tomáš Bystrý, mka |Zprávy z domova

Česko ještě letos pošle na Blízký východ a do Afriky 105 milionů korun kvůli migrační krizi, příští rok to bude dalších 70 milionů. Po jednání vlády to řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Peníze půjdou hlavně do dvou unijních fondů pro Sýrii a pro Afriku. Další část pošle vláda Světovému potravinovému programu a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.