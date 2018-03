4. 4. 2017 | ČTK, hm |Zprávy z domova

Obvodní soud pro Prahu 2 se začal zabývat případem J. M., který podle obžaloby v roce 1953 hlasoval pro nucené vysídlení dvou rodin při akci Kulak. Obžalovanému je 94 let a k soudu kvůli zdravotnímu stavu nepřišel. V písemném prohlášení tvrdil, že pouze plnil pokyny. Muž je stíhán za pomoc při spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, za což v případě prokázání viny hrozí tři až deset let vězení. Soud bude pokračovat 19. května, kdy by mohl padnout rozsudek.