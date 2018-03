kupčení s hlasy

9. 12. 2014 |Gabriela Hauptvogelová |Regiony

Muži ve věku 24 a 28 let jsou obviněni z toho, že při komunálních volbách v Bílině na Teplicku kupčili s hlasy. Podle policejní mluvčí Aleny Bartošové dávali lidem peníze za to, že do uren vhodí předvyplněné hlasovací lístky ve prospěch jedné politické strany. Mužům hrozí vězení od půl roku do tří lét.