9. 8. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Země Evropské unie by měly harmonizovat své azylové právo, a to včetně výše dávek pro lidi, kteří hledají v Evropě ochranu. V takovém případě by nebylo nutné zavádět kvóty pro rozdělování uprchlíků mezi jednotlivé unijní státy. V rozhovoru, který v úterý přinesl německý deník Main Post, to řekl eurokomisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger.