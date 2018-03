kyberšikana

15. 7. 2014 |Veronika Sedláčková, Vanda Králová |Zprávy z domova

Skoro polovina českých dětí by šla na schůzku s člověkem, kterého znají pouze z internetové komunikace. Vyplývá to ze společného průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci a společností Seznam a Google. Nezletilí surfaři po síti jsou taky stále častěji ochotní vyměňovat si s neznámými lidmi osobní údaje nebo intimní fotky. Průzkumu se jich zúčastnilo 28 tisíc, ve věku od 11 do 17 let.