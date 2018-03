31. 8. 2014 |Veronika Štefanová |Regiony

Muže, který poleptal svou bývalou přítelkyni kyselinou a pak oloupil, poslal obvodní soud pro Prahu 4 do vazby. Muže policisté zadrželi ve středu na Žižkově. Do vězení může jít až na 12 let.