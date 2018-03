Ladislav Krejčí

17. 10. 2013 |Jan Suchan, Michal Jurman |Fotbal

Fotbalová Liga mistrů se vrátila na pražskou Letnou. Sparťané se do ní snaží dostat už osm let neúspěšně, tak je zastoupily alespoň ženy. A i když do osmifinále soutěže nepostoupily, byl to pro ně zážitek - stejně jako pro fanoušky, ale i hráče mužského A týmu.