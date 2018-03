Ladislav Minář

11. 11. 2012 |Tomáš Kohout, Tereza Jelínková |Fotbal

Fotbalisté Jablonce se nedostali na první příčku Gambrinus ligy. Ba co víc, doma prohráli 2:3 a ještě ke všemu s Mladou Boleslaví, pro kterou je to první vítězství v tomto ročníku na hřišti soupeře. Přesto fanoušci domácí hráče po zápase nevypískali - naopak, zcela upřímně jim tleskali. A povzbuzovali je i při samotném zápasu. Tyto zdánlivé paradoxy mají vysvětlení jinde než v tom, že by se snad v chladném podzimu zahřívali čímsi ostřejším.