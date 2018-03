Pákistán| 31. 1. |Václav Jabůrek |Zprávy ze světa

Češce zadržené v Pákistánu kvůli pašování heroinu hrozí až deset let vězení. Nemá přitom podle svého advokáta naději na vydání do vlasti. Případný trest by si tak musela odpykat v jihoasijské zemi.