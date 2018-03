19. 1. 2016 |Pavla Firbacherová |Regiony

V noci a minus deseti stupních Celsia vyjel druhý největší jeřáb v Česku kvůli rekonstrukci lanové dráhy na pražský Petřín. Odborníci plánovali noční cestu do strmého kopce zhruba půl roku. Báli se třeba, že téměř stotunový kolos poškodí asfalt nebo se zasekne na měkkém povrchu. Po stometrovém převýšení se dostal stroj ke stanici Nebozízek, kde posadí nový železobetonový most. Místy se bořil do sněhu a vypadalo to, že mu bude muset pomoct i tahač.