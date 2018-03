20. 10. 2010 |Alena Benešová, Jaroslav Plašil |Fotbal

Hrají pouze druhou ligu, evropské poháry zřejmě na dlouhou dobu naposledy. Fotbalisté z Lausanne by neměli být zrovna tím nejsilnějším soupeřem Sparty, jenže historická zkušenost varuje. Do Prahy totiž dorazil klub ze Švýcarska, a to v posledních letech neznamenalo nic dobrého.