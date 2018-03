22. 12. 2014 |Věra Masopustová, Veronika Sedláčková, mta |Zprávy z domova

Lázeňské pobyty se ve vybraných případech prodlouží ze tří na nejméně čtyři týdny. Novelu dnes přijali poslanci poté, co jim původní návrh vrátil Senát. Pro děti by měl být měsíc v lázních automatický a při zvlášť těžkých stavech by procedury neměly časové omezení.