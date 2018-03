7. 3. 2011 |Igor Maňour, Helena Berková, Martina Hanáčková, ak |Zprávy ze světa

Marine Le Penová vede v žebříčku francouzských kandidátů na prezidenta. Vyplývá to z průzkumu deníku Le Parisien. Šéfka krajně pravicové Národní fronty by v prvním kole prezidentských voleb získala 23 procent hlasů. O dvě procenta by tak předstihla své soupeře Nicolase Sarkozyho a socialistku Martine Aubry.