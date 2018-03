11. 10. 2016 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Po českých silnicích jezdí přibližně milion aut bez katalyzátoru. Zároveň se zvyšuje průměrné stáří vozů. To by chtělo změnit ministerstvo průmyslu, a proto připravuje takzvané šrotovné, které by mohlo přijít v roce 2018.