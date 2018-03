23. 12. 2016 | ČTK, Anna Kottová |Zprávy z domova

Silnice a chodníky na severu Čech, Moravě a ve Slezsku budou na Štědrý den opět klouzat. Ledovka se začne tvořit v sobotu po půlnoci na západě republiky. Do odpoledních hodin Štědrého dne pak postoupí na Moravu. Vyplývá to z výstrahy Českého meteorologického ústavu, která platí do sobotních 15 hodin.