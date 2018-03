legalizace

20. 7. 2013 |Tea Turková |Zprávy ze světa

Bývalý mexický prezident Vicente Fox chce prosadit legalizaci marihuany. Podařit by se to mohlo do pěti let. Fox si od zákona slibuje oslabení drogových kartelů. V souvislosti s nimi se Mexiko potýká s vraždami tisícovek lidí ročně.