10. 7. 2015 | ČRo, Anna Kottová |Zprávy z domova

Průměrný věk českého pediatra přesáhl 56 let. Tři procenta českých pediatrů jsou mladší 40 let. Vyplývá to z posledních dat zdravotnických statistiků. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka jde o demografickou katastrofu a hrozí, že za několik let nebude mít děti kdo léčit.