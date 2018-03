Lékaři bez hranic

30. 10. 2016 |Pavla Lioliasová |Zprávy z domova

Přesně deset let funguje v Česku pobočka organizace Lékařů bez hranic. Její pracovníci pomáhali po zemětřesení na Haiti, tajfunu na Filipínách nebo v Jižním Súdánu. Dohromady strávili na misích všichni, kteří vyjeli do ciziny přes tuto českou pobočku v cizině, 112 let.