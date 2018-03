10. 2. 2016 | ČRo |Zprávy z domova

Pětina českých domácností vyhazuje léky do běžného odpadu. Zjistil to průzkum Státního ústavu pro kontrolu léčiv mezi více než 1500 respondenty. Jejich počet se navzdory informačním kampaním v posledních letech nijak významně nesnížil. Téměř dvě třetiny lidí odevzdávají prošlé nebo nepotřebné léky do lékárny.