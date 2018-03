letecká katastrofa

24. 8. 2015 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Až na 20 by se mohl podle policie vyšplhat konečný počet obětí sobotní tragické nehody na letecké show u anglického Brightonu. Hawker Hunter z 50. let při ní narazil do skupiny aut na frekventované komunikaci. Letecký regulátor v Británii s okamžitou platností zpřísnil podmínky pro lety historických strojů na všech airshow v zemi.