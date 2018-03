letecká společnost

26. 1. 2014 |Jaroslav Skalický, mad |Ekonomika

Kdo se chystá na cestu letadlem, měl by si letenky pořídit co nejdřív. Jejich ceny zůstávají i po oslabení koruny Českou národní bankou na nízké úrovni. Je tomu tak díky vysoké konkurenci na trhu. Podle prodejců to ale nemusí vydržet dlouho.