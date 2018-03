letecká tragedie

8. 11. 2013 |Tomáš Kohout, David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Ostatní sporty

Přesně 65 let v pátek uplynulo od okamžiku, kdy při letecké nehodě zahynulo šest československých hokejistů. Tragédií tehdy skončila jejich cesta z Paříže do Londýna k utkání s anglickým týmem. Nebyla to však jediná nehoda, která podobným způsobem poznamenala sportovní prostředí.