letecká záchranná služba

28. 12. 2016 | ČTK, Gabriela Hauptvogelová |Zprávy z domova

Leteckou záchrannou službu v Ústeckém kraji bude v lednu a únoru zajišťovat stávající provozovatel, firma DSA. Ve středu dopoledne podepsala s ministerstvem zdravotnictví dodatek. Potvrdili to zástupci ministerstva i firmy DSA. Dodatek by měl zajistit kontinuitu služby do doby, než základnu převezme nový provozovatel, kterým by měla být slovenská firma Air-Transport Europe.